كيف تعرف ما إذا كانت بقايا الطعام لا تزال صالحة للأكل

2020/06/07 | 15:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..هناك العديد من الوسائل للاستفادة من بقايا الطعام المطبوخ، لكن لا يدرك الكثيرين كيفية تحديد ما إذا كانت آمنة وصالحة للأكل أم لا، لكل أسرع وأسهل طريقة لاكتشاف هذا هو باستخدام حاسة الشم والبصر.وتتشابه قواعد الحكم على الوجبات السريعة ومعظم بقايا الطعام، ولكن إذا كان طعامك في الثلاجة لأكثر من 3 أيام، […]

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