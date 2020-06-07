وزير التعليم يسلم حقيبة وزارة العدل الى القاضي سالار عبد الستار

2020/06/07 | 15:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت وزارة التعليم العالي، الاحد، تسليم حقيبة وزارة العدل الى الوزير الجديد القاضي سالار عبد الستار .وقالت الوزارة، في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “جرت في وزارة العدل مراسم الاستلام والتسليم الرسمية لحقيبة وزارة العدل بين وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب ووزير العدل الجديد القاضي سالار عبد الستار”.وأكد وزير التعليم […]

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