2020/06/07 | 15:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع الكتل الكونكريتية عن موقع شرق بغداد نصبت عام 2006 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/07 | 15:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

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