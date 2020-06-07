نائب يعلن تشكيل لجنة لمتابعة عمل سلطة الطيران والخطوط الجوية العراقية

2020/06/07 | 15:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب برهان المعموري، الأحد، تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة عمل سلطة الطيران والخطوط الجوية العراقية.وقال المعموري، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “لجنة الخدمات والاعمار النيابية عقدت اجتماعاً على اثر قرار مجلس الوزراء المتضمن تشكيل لجنة لمتابعة وتقييم أداء المحافظين”، مبيناً أنه “تم مناقشة دور لجنة الخدمات في […]

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