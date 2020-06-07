الكاظمي يتسلّم رسالة خطية من رئيس الوزراء البريطاني

2020/06/07 | 15:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادتسلّم رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ،اليوم الأحد، رسالة خطية من رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، قام بتسليم الرسالة السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي.ونقل هيكي تحيات رئيس وزراء بريطانيا واستعداد بريطانيا لدعم الحكومة العراقية، وهي تتصدّى لتحديات عديدة، تأتي في مقدمتها، مواجهة جائحة كورونا التي تجتاح العالم بأسره، وتداعياتها على الوضع […]

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