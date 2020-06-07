الشباب والصحة تخصصان موقعاً لعلاج المصابين بفيروس كورونا

2020/06/07 | 15:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الاحد، تخصيص موقع لمعالجة الرياضيين المصابين بفيروس كورونا في العاصمة بغداد.وقال مدير عام الدائرة الادارية والمالية في الوزارة شاكر الجبوري في بيان تلقته /المعلومة/ إن “وفدا وزارة الصحة التخصصي، زار مستشفى الطب الرياضي ومجمع القاعات الرياضية في المدينة الشبابية بمقر وزارة الشباب والرياضة لاختيار ما هو افضل لاستيعاب […]

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