2020/06/07 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

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مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية لمناقشة الإصلاح المالي والاقتصادي

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

رأى مقرر اللجنة المالية النيابية، احمد الصفار، الأحد (07 حزيران 2020)، أن تجاوز الأزمة المالية التي يمر بها البلد جراء انخفاض اسعار النفط العالمية، مرهون بتطبيق خمسة شروط من قبل الجهات التنفيذية.





وقال الصفار في حديث لـ (بغداد

بغداد اليوم- متابعة

كشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء عن سعر البرميل، الأحد (7 حزيران 2020)، عن السعر المتوقع لبرميل النفط في موازنة 2020 التي سترسلها الحكومة لمجلس النواب، فيما أشار الى أن مبالغها الكلية ستكون بحدود 100

بغداد اليوم-بغداد

أكد الخبير الاقتصادي، همام الشماع، السبت (06 حزيران 2020)، انفراج الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق والعالم، مبيناً أن أسعار النفط ستواصل ارتفاعها بالأيام المقبلة.

وقال الشماع في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ار

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