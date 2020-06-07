’’مقعد واحد لكل 400 ألف نسمة’’.. كتلة بدر تسلم البرلمان مقترحاً لتوزيع الدوائر الانتخابية

2020/06/07 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر برلماني، الأحد (07 حزيران 2020)، عن تقديم كتلة "بدر" النيابية المنضوية بتحالف ا...





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