الكاظمي يتسلم رسالة خطية من نظيره البريطاني ويبحث علاقات البلدين مع سفير المملكة المتحدة

2020/06/07 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

تسلّم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد (7 حزيران 2020) رسالة خطية من رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، قام بتسليمها السفير البريطاني في بغداد، ستيفن هيكي.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن الاخير "استلم رسالة خطية من رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، قام بتسليم الرسالة السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي".

وأضاف، أن "هيكي نقل تحيات رئيس وزراء بريطانيا واستعداد بريطانيا لدعم الحكومة العراقية، وهي تتصدّى لتحديات عديدة، تأتي في مقدمتها، مواجهة جائحة كورونا التي تجتاح العالم بأسره، وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والمالي".

واردف: "من جانبه أثنى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على دعم بريطانيا للعراق، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما".

واشار الى ان "اللقاء بحث تعزيز التعاون بين البلدين، في المجال الأمني والاقتصادي والاستثماري، والأوضاع في العراق والمنطقة، والتحديات التي يواجهها البلد".

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر برلماني، الأحد (07 حزيران 2020)، عن تقديم كتلة "بدر" النيابية المنضوية بتحالف الفتح، مقترحاً جديداً لنظام توزيع الدوائر الانتخابية بقانون انتخابات مجلس النواب.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم- بغداد

علقت كتائب سيد الشهداء، الأحد (07 حزيران 2020)، على المفاوضات المرتقبة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، والمزمع بدءها في العاشر من الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم الكتائب، كاظم الفرطوسي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &q

بغداد اليوم - بغداد

أدلى وزير الخارجية العراقي المصوت عليه مؤخراً، فؤاد حسين، الأحد (7 حزيران 2020)، في أول تصريح له بعد استلامه مهامه في الوزارة، متعهدا بأن يعمل على خدمة السياسية الخارجية للعراق والدبلوماسية العراقية.

وقال حسين خلال مراسيم اس

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