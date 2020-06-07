محافظ المثنى يوجه بتطبيق حظر التجوال الشامل بالمحافظة

2020/06/07 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-المثنى

وجه محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، الأحد (07 حزيران 2020)، بفرض الحظر الشامل للتجوال بسبب كثرة الإ...





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