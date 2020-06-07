حراك سعودي نحو النجم العراقي “ميمي”

2020/06/07 | 16:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت تقارير صحفية، عن سعي نادي الهلال السعودي، لضم العراقي مهند علي، مهاجم الدحيل القطري والمُعار حاليا لنادي بورتيمونينسي البرتغالي وذلك لتدعيم صفوفه الهجومية في الموسم الرياضي الجديد.ونقل الإعلامي الرياضي العراقي علي نوري، رئيس تحرير جريدة ”فوتبول“ العراقية، تصريحات لمهند عبر حسابه الشخصي على ”تويتر“، حيث قال: ”إدارة الهلال فاوضتني، وإعارتي […]

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