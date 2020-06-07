ضغوط على الحكومة الفرنسية لتسريع عودة الحياة الطبيعية

2020/06/07 | 16:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز بينما أعلن رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب دخول بلاده المرحلة الثالثة لتخفيف تدابير الحجر الصحي المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تضغط عدة قطاعات على الحكومة الفرنسية للإسراع فى عودة الحياة الطبيعية.وذكرت صحيفة «ويست فرانس» الفرنسية أن أولياء أمور الطلاب ورجال الأعمال وأصحاب المطاعم والقطاعات الثقافية يضغطون على الحكومة الفرنسية لتخفيف اللوائح […]

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