نائب يعلن قرب تشكيل لجنة تحقيق نيابية لكشف فساد وزارة التجارة

2020/06/07 | 16:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية علي سعدون اللامي، الأحد، قرب تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بشبهات فساد وزارة التجارة.وقال اللامي لـ /المعلومة / ان “الظروف الحرجة التي مر بها العراق خلال الاشهر الماضية تسببت في عدم مساءلة الجهات المقصرة داخل وزارة التجارة”، مؤكدا أن “مجلس النواب سيسرع خلال الجلسات المقبلة بتشكيل […]

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