حصار قطر / حين يدعو المتورط في قتل الفلسطيني المبحوح ، ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة ذبي بغزو خليجي مصري لقطر - سعيد الوجاني

2020/06/07 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني بعد ثلاث سنوات من الحصار الظالم لقطر ، الذي تفرضه مماليك الخليج ، برئاسة آل سعود ( المملكة العربية السعودية ) ، وآل نهيان ( الإمارات العربية المتحدة ) ، إضافة إلى الإنقلابي السِّيسي ( مصر ) ، ومشيخة البحرين الملحقة للسعودية ، و بعد تشكيك كل الدول الغربية ، وبما فيها الولايات المتحدة الامريكية ، في الهدف من الحصار الذي ترجمته لائحة مطالب دول الحصار لقيادة دولة قطر ، وهي مطالب تعجيزية ، الهدف منها ......





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