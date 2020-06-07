هبوط الاحتياطي الأجنبي في مصر إلى 36 مليار دولار

2020/06/07 | 16:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن الاحتياطيات الأجنبية في البلاد انخفضت إلى 36.0037 مليار دولار في نهاية مايو، من 37.037 مليار في نهاية أبريل الماضي.وأعلن البنك المركزي المصري، في وقت سابق، وصول رصيد احتياطي النقد الأجنبي لديه في نهاية شهر أبريل الماضي، إلى نحو 37.037 مليار دولار مقابل نحو 40.108 مليار […]

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