دائرة واحدة لكل 400 الف نسمة.. مقترح جديد لتوزيع الدوائر الانتخابية

2020/06/07 | 16:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أفاد مصدر نيابي، الاحد، بتقديم مقترح جديد لتوزيع الدوائر الانتخابية بواقع دائرة واحدة لكل 400 ألف نسمة.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “كتلة بدر النيابية قدمت مقترحا جديدا لنظام توزيع الدوائر الانتخابية في قانون انتخابات مجلس النواب المقبلة”، مشيرا الى أن “المقترح الجديد الذي تسلمته اللجنة القانونية بموافقة رئاسة البرلمان يتضمن احتساب دائرة […]

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