انتحاري يفجر نفسه في نقطة للاسايش في القامشلي

2020/06/07 | 16:17 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يسفر التفجير غن وقوع ضحايا

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