المالية النيابية: الإيرادات النفطية ستؤمن 20% من وراتب الموظفين فقط

2020/06/07 | 16:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… بينت اللجنة المالية النيابية، الأحد، أن الإيرادات النفطية في ظل انهيار أسعار النفط ستؤمن 20% من وراتب الموظفين فقط.وقال عضو اللجنة حنين قدو في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الحكومة تواجه مشكلة في تأمين رواتب الموظفين للاشهر المقبلة حيث إن الإيرادات النفطية ستؤمن 20% من الموازنة التشغيلية المتعلقة برواتب الموظفين”، لافتا […]

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