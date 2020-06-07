تحالف الصدر يحدد امورا

2020/06/07 | 16:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف "سائرون" يحدد امورا "غير قابلة للتفاوض" في الحوارات العراقية الامريكية

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