2020/06/07 | 16:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى ’تستنجد’ بالحكومة.. الحرائق تحول أحلام المزارعين إلى ’عصف مأكول’! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/07 | 16:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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