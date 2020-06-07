الأرجنتين تسمح لرياضييها بالاستعداد لأولمبياد طوكيو

2020/06/07 | 16:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعطت الحكومة الأرجنتينية، الضوء الأخضر لرياضييها بالعودة الى التمارين استعدادا لأولمبياد طوكيو الذي تم ترحيله من الصيف الحالي إلى صيف 2021، بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما أعلنت، الأحد، مشددة على ضرورة احترام الضوابط الصحية.وقال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز لقناة “تي واي سي” الرياضية المحلية إنه “يعمل على وجه الخصوص مع […]

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