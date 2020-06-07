2020/06/07 | 16:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز طالب ما يقرب من 30 خبيرا علميا بارزا في حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بدء تحقيق عام لإعداد بريطانيا لمواجهة موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.وتقول صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن هذه المطالبة تعد علامة أخرى على وجود فجوة متنامية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد بين وزراء الحكومة ومستشاريها العلميين.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء بريطانيون يحذرون عن موجة ثانية لكورونا أكثر فتكا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء بريطانيون يحذرون عن موجة ثانية لكورونا أكثر فتكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).