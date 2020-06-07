بارزاني بذكرى التصويت على الاستفتاء: انجاز لمواطني كوردستان لم يندم عليه اي طرف

2020/06/07 | 16:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني في ذكرى التصويت على الاستفتاء: انجاز لمواطني كوردستان لم يندم عليه اي طرف

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