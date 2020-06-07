2020/06/07 | 16:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / نجم الدليمي… اولا..الموقف من الاميركان السود،و موقف المحكمة الاميركية(( ان العبد ليس مواطناً، وبالتالي لا يمكنه المثول امام المحكمة،انه ملكية مثل بقية الممتلكات)).وحرب الانفصال دامت للمدة 1861-1865،انها الحرب الأهلية في اميركا والتي طالب السود بالانفصال وذهب ضحيتها اكثر من مليون شهيد وجريح.ثانياً..عندما امتلك الاتحاد السوفيتي القنبلة الذرية بعد سنتين من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اميركا وحقوق الإنسان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اميركا وحقوق الإنسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).