2020/06/07 | 16:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة اعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، تسجيل 717 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث بلغ الإجمالي 31848، كما تم شفاء 923 من فيروس كورونا وإجمالي المتعافين 20205.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة هي حالات مخالطة، وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها.وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة على تويتر، تسجيل 866 إصابة جديدة بكوفيد 19.أما في البحرين، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 362 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 412 ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 9468.هذا وأودى فيروس كورونا المستجد ب 397,179 شخصا على الأقل منذ ظهر في الصين في كانون الأول/ديسمبر، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس السبت الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش استنادا إلى مصادر رسمية.وتم تسجيل أكثر من 6,827,260 إصابة مثبتة في 196 بلدا ومنطقة.وأعلِن تعافي 2,963,800 من هذه الحالات على الأقل.ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات على الأرجح.ولا تجري دول عديدة اختبارات لكشف الفيروس إلا للحالات الأخطر.والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات هي البرازيل (1005) والولايات المتحدة (789) والمكسيك (625).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 717 إصابة جديدة في الكويت و866 في عُمان) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 717 إصابة جديدة في الكويت و866 في عُمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).