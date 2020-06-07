يا سيادة رئيس الوزراء حتى محاصصتنا مخرومة !!

2020/06/07 | 16:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / خضير العواد… بعد أكثر من أربعين عاماً من الظلم والاضطهاد والإعدام والسجون والاعتقالات والتعذيب والتهميش والتهجير والغربة والفقر استبشرنا خيرا في عام 2003 بعد سقوط الدكتاتور المجرم صدام وبعثه المشئوم ، وفرحنا بتطبيق النظام الديمقراطي واختيار من يمثلك عبر صناديق الانتخابات ولم تكتمل الفرحة عندما أستنسختوا يا رئيس الوزراء نظام المحاصصة من أسوء […]

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