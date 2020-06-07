2020/06/07 | 16:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكملـت هيأة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، إجراءات صرف راتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقاً لشهر أيار من العام الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل: إكمال صرف راتب المعين المتفرغ لأيار الماضي للمستلمين سابقاً) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل: إكمال صرف راتب المعين المتفرغ لأيار الماضي للمستلمين سابقاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).