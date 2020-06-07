السويداء… مظاهرات تطالب بالحرية والكرامة وطرد إيران وروسيا

2020/06/07 | 16:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج مواطنون في #السويداء جنوبي #سوريا، بمظاهرة غاضبة تنادي بالحرية والكرامة، وتهتف “سوريا لينا ماهي لبيت الأسد”، وتطالب بطرد #إيران وروسيا من #سوريا.وذكر موقع (السويداء24) أن «#المتظاهرين جابوا شوارع وساحات مدينة السويداء ونادوا بالكرامة…

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