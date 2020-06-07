وزير الداخلية التركي: فيروس “كورونا” لم ينتشر بين اللاجئين السوريين في بلادنا

2020/06/07 | 16:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا (الحل نت) ـ قال وزير الداخلية التركي، “سليمان صويلو”: «لم يكن هناك خطر بين اللاجئين السوريين بما يخص تفشي فيروس #كورونا في #تركيا».مؤكداً أن الفيروس لم ينتشر في المخيمات ولا مراكز الإيواء ولا…

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