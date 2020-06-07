المالية النيابية: الإيرادات النفطية ستؤمن 20% من رواتب الموظفين

2020/06/07 | 16:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز بينت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، أن الإيرادات النفطية في ظل انهيار أسعار النفط ستؤمن 20% من رواتب الموظفين فقط.وقال عضو اللجنة حنين قدو في تصريح صحفي، إن “الحكومة تواجه مشكلة في تأمين رواتب الموظفين للاشهر المقبلة حيث إن الإيرادات النفطية ستؤمن 20% من الموازنة التشغيلية المتعلقة برواتب الموظفين”، لافتا إلى إن […]

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