2020/06/07 | 16:34 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز بينت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، أن الإيرادات النفطية في ظل انهيار أسعار النفط ستؤمن 20% من رواتب الموظفين فقط.
وقال عضو اللجنة حنين قدو في تصريح صحفي، إن “الحكومة تواجه مشكلة في تأمين رواتب الموظفين للاشهر المقبلة حيث إن الإيرادات النفطية ستؤمن 20% من الموازنة التشغيلية المتعلقة برواتب الموظفين”، لافتا إلى إن […]
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وقال عضو اللجنة حنين قدو في تصريح صحفي، إن “الحكومة تواجه مشكلة في تأمين رواتب الموظفين للاشهر المقبلة حيث إن الإيرادات النفطية ستؤمن 20% من الموازنة التشغيلية المتعلقة برواتب الموظفين”، لافتا إلى إن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: الإيرادات النفطية ستؤمن 20% من رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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