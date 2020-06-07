2020/06/07 | 16:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، ضبط 20 طنا من المواد الممنوعة من الاستيراد شمالي بغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”مفارز المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة في وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية ، تمكنت من ضبط كميات كبيرة من مادة “الدجاج” الممنوع من الاستيراد داخل إحدى المخازن شمالي العاصمة بغداد”.واضافت، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الداخلية: ضبط 20 طنا من المواد الممنوعة من الاستيراد شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الداخلية: ضبط 20 طنا من المواد الممنوعة من الاستيراد شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).