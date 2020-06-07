شاهد: حقائب المسافرين تملأ صالة مطار جدة “وحيدة” بعد اخذ أصحابها جميعًا إلى الحجر

2020/06/07 | 16:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اظهر مقطع فيديو من داخل مطار جدة، مئات الحقائب متروكة في صالة الاستقبال بمطار جدة بعد اخذ المسافرين القادمين من الدول الاوروبية إلى الحجر.واظهر مقطع فيديو صوره أحد موظفي المطار و رصدته “يس عراق” مئات الحقائب في صالة الاستقبال بعد اخذ اصحابها من الوافدين إلى الحجر جميعًا.

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