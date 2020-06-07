رئيس الوزراء يؤكد لرئيس الجمهورية توظيف الحكومة كل إمكانياتها للارتقاء بالواقع الخدمي ومواجهة الفساد

2020/06/07 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال استقباله رئيس الجمهورية برهم صالح ، الاحد 7 حزيران 2020، توظيف الحكومة كل إمكانياتها للارتقاء بالواقع الخدمي ومواجهة الفساد.

وقال بيان رسمي صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء انه "استقبل رئيس الجمهورية وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الأساسية".

وهنأ رئيس الجمهورية خلال اللقاء رئيس الوزراء بمناسبة استكمال الكابينة الوزارية ، لتنفيذ برنامجه الحكومي الذي صوّت عليه البرلمان، وبذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين وفقاً للبيان.

وأكد البيان إن "رئيسي مجلس الوزراء والجمهورية ناقشا آخر مستجدات الأحداث على الصعيد الداخلي، والأوضاع الاقتصادية والأمنية، والخطوات الواجب اتخاذها في ظل التحديات التي تواجه البلد بسبب جائحة كورونا، وتدهور أسعار النفط العالمية".

ولفت الكاظمي بحسب البيان الى أن "الحكومة ستوظّف كلّ إمكانياتها من أجل الارتقاء بالواقع الخدمي للمواطنين، ومواجهة الفساد والكشف عن مكامنه، وبما يحقق تطلعات المواطنين في تحقيق الإصلاح المنشود في كلّ مفاصل الدولة".

بغداد اليوم-ذي قار

قررت خلية أزمة محافظة ذي قار، الأحد (7 حزيران 2020) تفريغ مستشفى الحسين للمصابين بفيروس كورونا، تسجيل أكثر من بعد 100 إصابة في يومين.

وذكرت الخلية، في بيان، أنها "قررت تفريغ مستشفى الحسين من جديد ليكون مكانا

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر برلماني، الأحد (07 حزيران 2020)، عن تقديم كتلة "بدر" النيابية المنضوية بتحالف الفتح، مقترحاً جديداً لنظام توزيع الدوائر الانتخابية بقانون انتخابات مجلس النواب.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم- بغداد

تسلّم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد (7 حزيران 2020) رسالة خطية من رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، قام بتسليمها السفير البريطاني في بغداد، ستيفن هيكي.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن الاخير "ا

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