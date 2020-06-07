بعد ما نقل عنه ’’عن خروج الوضع عن السيطرة’’.. وزير الصحة بكردستان يدلي بتصريح جديد ومختلف

2020/06/07 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كردستان

أدلى وزير الصحة بكردستان، سامان برزنجي، الأحد (7 حزيران 2020) بتصريح جديد ومختلف بشأن مواجهة فيروس كورونا، في الاقليم بعد تصريح سابق اثار ضجة واشار فيه وفقاً لما نقل عنه ان الوضع خرج عن السيطرة.

ونفى البرزنجي، في حديث خص به (بغداد اليوم)، "الخروج عن السيطرة بما يخص فيروس كورونا في الوقت الحالي" وفق ما نقلته عنه وسائل اعلام كردية، مؤكدا أن "عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين سيؤدي إلى خروجنا عن السيطرة مستقبلا".

وفي وقت سابق من اليوم، تداولت وسائل إعلام تصريحا لوزير الصحة في إقليم كردستان العراق سامان برزنجي، قال فيه إن تفشي فيروس "كورونا" بالإقليم، خرج عن السيطرة بعد ازدياد عدد الإصابات وانخفاض حالات الشفاء.

ونقلت وسائل الاعلام اقوال برزنجي عن حديث متلفز، جاء فيه أن "الأوضاع خطيرة وتمضي من سيء إلى أسوأ، وهذا لا يقاس بعدد الإصابات فقط بل بنسبة انتشار الفيروس حيث ارتفعت نسبة انتقال العدوى منذ بداية المرحلة الثانية من 1.6% إلى 1.9%".

وتابع أن "كل مصاب ينقل العدوى لشخصين وهذا يدل على أن الوباء ليس تحت السيطرة بل في مرحلة تفشي".

وأضاف أن "الأعداد تزداد بشكل مستمر، إلى جانب وجود حالات حرجة وارتفاع نسبة الوفاة التي كانت لا تتعدى 1% في السابق لكنها وصلت الآن إلى 1.96%".

وأكمل برزنجي قائلا: "سجلنا 26 إصابة جديدة في أربيل اليوم (الأحد)، كما أن هنالك إصابات غير مسجلة حتى الآن، ما يؤشر لخطورة نقل العدوى للمزيد من الأشخاص".

وأوضح أن "إقليم كردستان سجل حتى الآن 1222 إصابة بفيروس كورونا و24 وفاة و448 حالة شفاء".

وبيّن أن "حالات الشفاء انخفضت مقابل زيادة حالات الإصابة، حيث يرقد 60% من المصابين في المستشفيات".

وأضاف وزير صحة الإقليم "قد نضطر لتحويل بعض الأماكن العامة إلى مستشفيات لعلاج كورونا، وعزل المصابين الذين لا تظهر عليهم الأعراض خارج المستشفيات".

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