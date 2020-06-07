2020/06/07 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

مع انتشار فيروس كورونا المستجد في العراق والارتفاع الأخير في عدد الحالات المسجلة، تساءل العراقيون...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العراق بين فكي داعش وكورونا.. ايهما الاكثر فتكاً بمواطنيه؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العراق بين فكي داعش وكورونا.. ايهما الاكثر فتكاً بمواطنيه؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).