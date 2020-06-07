سيناتور أمريكي يتهم الصين بإفشال تطوير لقاح لكورونا

2020/06/07 | 16:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز صرح السيناتور الأمريكي ريك سكوت، اليوم الأحد، بأن لدى الولايات المتحدة أدلة على أن الصين تحاول إبطاء جهود الدول الغربية لتطوير لقاح ضد مرض كوفيد-19 أو إفشالها بالكامل.وقال السيناتور الجمهوري، خلال مقابلة على تلفزيون بريطاني اليوم الأحد: “علينا أن ننجز هذا اللقاح.للأسف لدينا أدلة على أن الصين الشيوعية تحاول تعطيل جهودنا […]

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