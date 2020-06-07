السعودية تتخطى عتبة الـ100 ألف إصابة بكورونا.. وأكبر ارتفاع يومي في الوفيات

2020/06/07 | 16:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز شهدت السعودية لليوم الثاني على التوالي أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات بالوباء في المملكة عتبة الـ100 ألف.وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد عن تسجيل 36 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19” (مقابل 34 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا […]

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