تسجيل5 وفيات بكورونا في السليمانية و26 إصابة جديدة بأربيل

2020/06/07 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الجهات الصحية في إقليم كردستان، ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات الناجمة عن عدوى فيروس كورونا.

وأشارت مديرية صحة محافظة السليمانية في بيان، الى تسجيل حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر خمسة وخمسين عاما، وهي الخامسة بالمحافظة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في الإقليم منذ ظهور الوباء الى خمس وعشرين حالة.

من جهتها وفي ذات السياق، أكدت مديرية الصحة بمحافظة أربيل، اكتشاف ست وعشرين إصابة جديدة منذ يوم أمس، سبع منها في مركز المحافظة، فيما توزعت الحالات الأخرى على عدد من الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة.

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