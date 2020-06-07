من هو جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي؟

2020/06/07 | 16:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، الأحد، بتعيين القاضي رائد جوحي مديراً لمكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي....

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