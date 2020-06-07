اول تصريح لوزير الخارجية العراقي بعد تسلمه مهامه

2020/06/07 | 16:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدلى وزير الخارجية العراقي المصوت عليه مؤخراً، فؤاد حسين، الأحد ، في أول تصريح له بعد استلامه مهامه في الوزارة، متعهدا بأن يعمل على خدمة السياسية الخ...

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