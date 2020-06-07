2020/06/07 | 16:51 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتنياهو يقدم التعازي بعد أسبوع من مقتل فلسطيني مريض بالتوحد برصاص الشرطة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/07 | 16:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتنياهو يقدم التعازي بعد أسبوع من مقتل فلسطيني مريض بالتوحد برصاص الشرطة) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتنياهو يقدم التعازي بعد أسبوع من مقتل فلسطيني مريض بالتوحد برصاص الشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).