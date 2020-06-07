هيئة المنافذ تعلن إستئناف التبادل التجاري بمنفذ زرباطية الحدودي

2020/06/07 | 17:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، استئناف التبادل التجاري في منفذ “زرباطية” الحدودي بمحافظة واسط.

وأشار رئيس الهيئة عمر الوائلي في تصريح، الى بدء العمل بالمنفذ الحدودي مع ايران، بعد استحصال موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا المستجد خلال إجتماعها في السادس من الشهر الجاري، مبينا ان إعادة العمل بالمنفذ جاءت بعد إغلاقه كإجراء وقائي واحترازي بين البلدين منذ منتصف أذار الماضي، نتيجة تفشي فايروس كورونا.

وأضاف الوائلي ان العمل بالمنفذ سيكون بواقع يومين في الأسبوع وبمئتين وخمسين إرسالية، مع الالتزام بجملة من الضوابط الوقائية عبر تشديد الإجراءات الصحية، من عمليات تعقيم وتعفير البضائع والشاحنات الداخلة، ومنع التجمعات والاختلاط بين سائقي الشاحنات والعمال والمخلصين الجمركيين والتأكد من سلامتهم، والزامهم بلبس الكمامات والكفوف والإلتزام بالبعد المكاني فيما بينهم، وبالتنسيق على مع دائرة صحة محافظة واسط.

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