البرلمان يبحث مع وزارة الخارجية أسماء أعضاء الفريق المكلف بالتفاوض مع الجانب الامريكي

2020/06/07 | 17:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز بحثت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، اليوم الاحد، مع وزارة الخارجية أسماء أعضاء الفريق المكلف بالتفاوض مع الجانب الأمريكي.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته “العهد نيوز” إن “لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب شيركو ميرويس استضافت وكيل وزير الخارجية السفير عبد الكريم هاشم في مقر اللجنة بمجلس النواب “.وجرى […]

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