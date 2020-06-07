2020/06/07 | 17:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلن وزير الخارجيّة الجديد فؤاد حسين، في اول تصريح له بعد تسلّمه مهامّ منصبه أن وزارته ستمضي ببناء علاقات متوازنة تحقق مصالح العراق.وقالت وزارة الخارجيّة، في بيان لها اليوم الاحد إنه جرت اليوم، مراسم تسليم منصب وزير الخارجيّة إلى فؤاد حسين بحُضُور وزير الخارجية السابق محمد علي الحكيم ووكلاء الوزارة ورؤساء الدوائر.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اول تصريح له “فؤاد حسين” سنمضي ببناء علاقات متوازنة تحقق مصالح العراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اول تصريح له “فؤاد حسين” سنمضي ببناء علاقات متوازنة تحقق مصالح العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).