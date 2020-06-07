الموقف الوبائي لإصابات كورونا يكسر حاجز الألف مجدداً و28 حالة وفاة

2020/06/07 | 17:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاحد، الموقف الوبائي اليومي الخاص برصد اصابات وباء كورونا في البلاد.وذكر بيان أطلعت عليه “يس عراق”، انه، “تم فحص (٨٦٠٩) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٠٣٠٥٣)”.– سجلت في […]

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