القانونية النيابية: الجلسات المقبلة ستخصص لتمرير قانون الموازنة والمحكمة الاتحادية

2020/06/07 | 17:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكدت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، ان جلسات البرلمان المقبلة ستخصص لتمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ وقانون المحكمة الاتحادية.

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