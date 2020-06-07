مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية لمناقشة الإصلاح المالي والاقتصادي

2020/06/07 | 17:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]عقدمجلس الوزراءالاحد جلسة استثنائية لمعالجة الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.

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