نتائج اختبارات كورونا الجديدة تؤكد موعد عودة الدوري الإنجليزي

2020/06/07 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن نتائج اختبارات فيروس كورونا الجديدة، والتي كشفت عن أنباء سارة وأكدت بنسبة كبيرة استئناف الموسم في موعده المحدد.

وتم الإعلان في وقت سابق عن استئناف بطولة البريميرليج في 17 من شهر حزيران الجاري، وذلك عبر مباراة أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، وفي نفس اليوم سيحل آرسنال ضيفاً على ملعب الاتحاد لمواجهة مانشستر سيتي.

وأوضحت رابطة البريميرليج أنه:" تم إجراء 1195 فحصاً للاعبين والموظفين والمدربين، ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأمر الذي يرضي المنظمين والأندية واللاعبين، ويزيل المخاوف التي كان يرددها البعض مؤخراً".

وبحسب صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، سجل الدوري الإنجليزي 13 إصابة فقط بفيروس كورونا المستجد منذ البدء في تطبيق بروتوكول العودة للتدريبات، بينما لم تظهر أي نتيجة إيجابية لفحوصات المرحلة السادسة التي أعلنت عنها الرابطة اليوم الاحد،( 7 حزيران 2020).

وتم تسجيل إصابة واحدة فقط في اختبارات الجولة الخامسة التي تم إجراءها الأسبوع الماضي، وأعلن توتنهام هوتسبير أن الإصابة لأحد الأشخاص في صفوفه، دون الكشف عن هوية المصاب.

بغداد اليوم/ متابعة

كشفت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية عن أحداث شغب جرت أثناء تقديم المدير التنفيذي الجديد لنادي كاسيرتانا أحد فرق دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن:" خلال مؤتمر تقديم فينشينزو تودارو الم

بغداد اليوم - متابعة

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ومع بقاء العديد من المواجهات الحاسمة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في

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تورط البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في عملية احتيال في بلاده بعدما تم استغلال اسمه من قبل شخص مجهول.

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