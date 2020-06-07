2020/06/07 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق

- تم فحص (٨٦٠٩) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٠٣٠٥٣).

- سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١٢٦٨) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٦٥بغداد/ الكرخ: ٢٤٣مدينة الطب: ٩٧النجف: ٢٨البصرة: ١٢١السليمانية: ٩١اربيل : ٣٩دهوك: ٣كربلاء: ٢٨واسط: ٩٧كركوك: ٣ديالى: ١بابل: ٤٣ميسان: ٣٩الديوانية: ٤٠ذي قار: ٦٨المثنى: ١٢صلاح الدين: ٢٥الانبار: ٢٢نينوى: ٣

- الشفاء: ٢٨٢ حالة ، وكما يلي:بغداد/ الرصافة: ١٨٩بغداد/ الكرخ: ٤٠مدينة الطب: ٨النجف: ٢البصرة: ١٥كربلاء: ١ديالى: ١واسط: ٢نينوى: ٢٠ميسان: ٤

- الوفيات : ٢٨ حالةبغداد/ الرصافة: ٩بغداد/ الكرخ: ٥مدينة الطب: ٢النجف: ١السليمانية: ٥كركوك: ١واسط: ١الديوانية: ١البصرة: ١ميسان: ١بابل: ١

مجموع الإصابات : ١٢٣٦٦مجموع حالات الشفاء: ٥١٨٦الراقدين الكلي: ٦٨٣٤الراقدين في العناية المركزة: ٦٩مجموع الوفيات: ٣٤٦

دائرة الصحة العامةوزارة الصحة والبيئةالأحد ٧ حزيران ٢٠٢٠

بغداد اليوم- بغداد

رد مكتب محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، اليوم الاحد، على الانباء التي تحدثت عن تعرض عدد من شيوخ المحافظة الى الاصابة بفيروس كورونا خلال الزيارة التي اجراها وزير الدفاع جمعة عناد للمحافظة قبل ايام.

ونفى المكتب في بيان رسمي &q

بغداد اليوم-كردستان

أدلى وزير الصحة بكردستان، سامان برزنجي، الأحد (7 حزيران 2020) بتصريح جديد ومختلف بشأن مواجهة فيروس كورونا، في الاقليم بعد تصريح سابق اثار ضجة واشار فيه وفقاً لما نقل عنه ان الوضع خرج عن السيطرة.

ونفى البرزنجي، في حديث خص به

بغداد اليوم- متابعة

مع انتشار فيروس كورونا المستجد في العراق والارتفاع الأخير في عدد الحالات المسجلة، تساءل العراقيون أيهم أكثر خطورة العدو الجديد المميت المتمثل في الفيروس أم العدو القديم المألوف المتمثل في داعش؟

ووفقاً لموقع صوت أميركا، وجد ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة العراقية تعلن تسجيل 28 حالة وفاة و 1268 اصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة العراقية تعلن تسجيل 28 حالة وفاة و 1268 اصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).