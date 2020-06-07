ملثمون يهاجمون مؤتمر تقديم مدير تنفيذي جديد لفريق إيطالي

2020/06/07 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

كشفت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية عن أحداث شغب جرت أثناء تقديم المدير التنفيذي الجديد لنادي كاسيرتانا أحد فرق دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن:" خلال مؤتمر تقديم فينشينزو تودارو المدير التنفيذي الجديد لفريق كاسيرتانا، قام ملثمون بدخول المؤتمر الصحفي، وأمسكوا بطفايات الحريق، وفرغوا السوائل التي بداخلها على الحضور، وقاموا بتكسير الكراسي، وفروا هاربين".

وأكملت الصحيفة أنه:" لم يتم الكشف عن هوية هؤلاء الأشخاص، ولم يتعرض أي شخص للإصابة، فقط سيطرة حالة من الخوف على جميع الحاضرين بسبب هؤلاء الملثمين".

وأضافت الصحيفة أنه:" لم يتم الكشف عن سبب هذا الهجوم، حيث تم تأجيل المؤتمر الصحفي فينشينزو تودارو لوقتٍ لاحق".

واصدر نادي كاسيرتانا بياناً صحفياً حول هذه الواقعة، جاء فيه " النادي يندد بشدة بالهجوم الذي حدث في المؤتمر التقديمي للمدير التنفيذي الجديد من قبل أشخاص مجهولين، ويشعر النادي بخيبة أمل جديدة بسبب تأجيل موعد المؤتمر الصحفي بسبب هذا الهجوم".

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